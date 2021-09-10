Rusya Merkez Bankası beşinci kez faiz artırımına gitti

Rusya Merkez Bankası, düzenlediği toplantının ardından enflasyon risklerinin artması gerekçesiyle politika faiz oranını üst üste beşinci defa artırarak yüzde 6,75'e yükselttiğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 25 baz puanlık artışla yüzde 6,75'e çıkarıldığı duyuruldu.

SONRAKİ TOPLANTILARDA DA İLAVE FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle, enflasyon hedefinde yukarı yönlü daha uzun bir süre sapma yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

BÜYÜME HIZI YAVAŞLADI

Rus ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını öncesi büyüme seviyelerini yakaladığına işaret edilen açıklamada, büyümenin üçüncü çeyrekte de devam ettiği ancak hızının yavaşladığı belirtildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7’ye yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.