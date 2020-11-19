Rusya Merkez Bankası dördüncü çeyrekte yüzde 5 küçülme öngörüyor

Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, bir değerlendirme yaparak, dördüncü çeyrekte ekonominin yüzde 5 veya daha fazla küçülmesini beklediklerini ifade etti.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, Rus ekonomisinde üçüncü çeyrekte başlayan toparlanmanın duraklama sürecine girdiği belirterek, “Dördüncü çeyrekte durumun kötüleşmesini ve ekonominin yüzde 5 veya daha fazla küçülmesini bekliyoruz. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye alınma ihtimalini göz ardı edemeyiz.” dedi.

Tremasov, Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği yetkilileri ile Moskova’da gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs salgını ışığında Rus ekonomisini değerlendirdi.

“DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE DURUMUN KÖTÜLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5’e yakın küçülmesini beklediklerini anlatan Tremasov, “Bu tahmine göre, dördüncü çeyrekte durumun kötüleşmesini ve ekonominin yüzde 5 veya daha fazla küçülmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomideki büyümenin yavaşladığına işaret eden Tremasov, “Üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma duraklama sürecine girdi. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye alınma ihtimalini göz ardı edemeyiz.” dedi.

“AŞI DEVREYE GİRİNCE EKONOMİ HIZLI TOPARLANABİLİR”

Gelecek yılın ikinci yarısında aşılama sürecinin başlayabileceğini anlatan Tremasov, “Eğer aşılar 2021’in ortasına doğru ulaşılabilir olursa, ekonomide de hızlı bir toparlanma yaşanacağını öngörebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.