Rusya Merkez Bankası: Ekonomimiz zorlu dönüşüm sürecine giriyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın merkez bankası yetkilisi bir açıklama yaparak, ekonomilerinin zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine girdiğini aktardı.

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Avrupa'nın ekonomik yaptırımlarına maruz kaldı. Bu yaptırımlarla rezervlerine el konulan ve ticareti engellenen Rusya, girdiği açmazdan çıkmak için yeni uygulamaları devreye sokuyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"Yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın uluslararası rezervlerinden yarısına erişebiliyor"

AA'nın haberine göre, Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın uluslararası rezervlerinden yarısına erişebildiğini söyledi.

Rusya'nın elindeki rezervler altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluşuyor

Söz konusu rezervlerin altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluştuğuna işaret eden Nabiullina, “Ancak bu rezervler, içerideki döviz piyasasını yönetmeyi mümkün kılmıyor.” ifadesini kullandı.

İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları esnetiliyor

Yaptırımların ardından piyasaya yönelik sert önlemler aldıklarını hatırlatan Nabiullina, “Şimdi dikkatli bir şekilde bu önlemlerin bazılarını kaldırıyoruz. İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları biraz daha esnek hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

"Ekonomideki reel sektörler daha çok etkilenmeye başladı"

Nabiullina, yaptırımların Rus ekonomisinde yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Öncelikle finans sektörümüzü etkileyen yaptırımlar, şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak.” şeklinde konuştu.

Rus ekonomisindeki temel sorunun finansal sektöre yönelik yaptırımlar olmadığını kaydeden Nabiullina, ana sorunların ithalat, dış ticaret lojistiği ve Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek olası ihracat kısıtlamaları olduğuna dikkati çekti.