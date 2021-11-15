Rusya Merkez Bankası enflasyona karşı faiz artırımı kozuna hazırlanıyor

Enflasyon, koronavirüs salgını sonrası tüm ülkelerin ortak sorunlarından birisi oldu. Rusya da bu sorunla baş edebilmek için politika faizini artırmayı planladığını açıkladı.

Rusya’da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülkede artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

"ENFLASYONUN ARTMASINI ÖNLEMEK ZORUNDAYIZ"

Nabiullina, enflasyonun artmasını önlemek zorunda olduklarını belirterek, “Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz.” dedi.

"ENFLASYON, İNSANLARI DAHA DA YOKSULLAŞTIRAN GERÇEK BİR BELA"

Yüksek enflasyonun, toplumun refahına zarar verdiğine işaret eden Nabiullina, “Enflasyon insanları daha da yoksullaştıran gerçek bir beladır. Bizi gerçekken endişelendiren yüksek enflasyon beklentileri ve bunun mali davranışları etkileme şekli, insanların enflasyondan ne kadar korktuğunu gösteriyor.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

"FAİZ ORANINDA İLAVE ARTIRIMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Nabiullina, gerçekleştirdikleri son toplantıda faiz oranını yüzde 7,5’e yükselttiklerini anımsatarak, “Rusya Merkez Bankası, enflasyonun yükselmemesi için mutlaka müdahale etmelidir. Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

HEDEFLENEN ENFLASYONA 2023'ÜN ORTALARINDA GELİNECEĞİ PLANLANIYOR

Ülkede faiz oranının yüzde 5 ila 6 seviyesine uzun süre dönmeyeceğini vurgulayan Nabiullina, “Söz konusu seviyelere dönüş 2023'ün ortalarından daha erken olmayacak. Enflasyonun yüzde 4’lük hedefe dönmesini sağlamak ve bu seviyede tutulabilmesi için bu gerekli bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.