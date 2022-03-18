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    Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

    Rusya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 14:47
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    Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

    Küresel piyasalar tarafından bugün açıklanacak Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip ediliyordu.Ukrayna’da başlayan savaş ve ardından Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’ta politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı.

    Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı.

    ENFLASYON ARTMAYA DEVAM EDECEĞİ İÇİN POLİTİKA FAİZİ SABİT BIRAKILDI

    Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

    Rusya

    EKONOMİDEKİ TOPARLANMA, YENİ ŞARTLARA UYUM SÜRECİNİN HIZINA BAĞLI

    Gelecek çeyreklerde Rus ekonomisinin küçüleceğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki toparlanmanın, ağırlıklı olarak yeni şartlara uyum sürecinin hızına bağlı olacağı belirtildi.

    ÜLKE EKONOMİSİ BİR "DEVASA YAPISAL DEĞİŞİKLİK SÜRECİNE" GİRDİ

    Açıklamada, Rusya’da enflasyona yönelik bir tahmin oranı verilmezken, ülke ekonomisinin bir "devasa yapısal değişiklik sürecine" girdiğinin altı çizildi.


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