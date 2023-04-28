Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı Rusya Merkez Bankası'nın politika faizi için yaptığı toplantıdan "sabit kalması" kararı çıktı.

AA

Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşın etkileri merkez bankasının politikalaranı yön verdi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022’de yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti.

Rusya Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkedeki fiyat artışının 2022’nin sonundan itibaren hızlandığı ancak ılımlı seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.

Kötüleşen dış ticaret koşulları enflasyonu körükledi

Açıklamada, istihdam piyasasındaki durumun, artan bütçe harcamalarının ve kötüleşen dış ticaret koşullarının enflasyon yanlısı riskleri artırdığına işaret edildi.

Yıl sonu enflasyon ve büyüme oranı beklentisi

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,5 ila 6,5 seviyesinde gerçekleşeceği beklentisine yer verilen açıklamada, yıl sonu büyüme oranının da yüzde 0,5 ila 2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.