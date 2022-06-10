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    Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’e düşürdü

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara karşı resmi para birimi rubleyi koruyucu tedbirler kapsamında politika faizini artırmıştı. Şimdi düşürmeye başladı.
    • 10.06.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 16:57
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    Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’e düşürdü

    Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşın etkisiyle Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı. Banka, 26 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 11’e çekmişti.

    Rusya Merkez Bankası, bugün de politika faizini yüzde 11’den yüzde 9,5’e düşürdüğünü duyurdu.

    "Dış koşullar zorlu kalmaya devam ediyor"

    AA'nın haberine göre, bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

    "Enflasyon artışı yavaşladı"

    Enflasyondaki artışın ise yavaşladığının kaydedildiği açıklamada, Rus rublesinin güçlendiği ve ekonomideki daralmanın ise beklenenden daha hafif yaşandığı ifade edildi.

    Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’e düşürdü #1

    "Tüketici talebi dengelendi"

    Tüketici talebindeki anormal artışın da sona erdiğinin belirtildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 9,5’e düşürme kararı almıştır. Ekonomideki durumun tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde, gelecek toplantılarda ilave faiz indirimi değerlendirmeye alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.


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