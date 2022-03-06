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    Rusya Merkez Bankası: Visa ve Mastercard Rusya’da çalışacak

    Rusya Merkez Bankası, Visa ve Mastercard'ın Rusya’da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 16:02
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    Rusya Merkez Bankası: Visa ve Mastercard Rusya’da çalışacak

    Bugün önce Visa ve Mastercard'ın Rusya’da faaliyetlerinin durduğu açıklandı. Sonra Rusya Merkez Bankası, Visa ve Mastercard'ın Rusya’da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Ardından Rusya'nın Çinli bir kartla çalışmalar yaptığı aktarıldı.

    VISA VE MASTERCARD'LA YAPILAN İŞLEMLER ULUSAL ÖDEME KARTI SİSTEMİYLE

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

    KARTLAR IN İŞLEMLERİ ATM'LERE YAPILIYOR

    Söz konusu kartlarla, Rusya’da ATM’ler, ödemeler ve para transferleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, “Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

    Rusya Merkez Bankası: Visa ve Mastercard Rusya’da çalışacak #1

    YURT DIŞINA YÖNELİK PARA TRANSFERİ YAPILAMAYACAK

    Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı, bu nedenle yurt dışındaki internet alışveriş sitelerine de ödeme yapılamayacağı kaydedildi.

    MİR, TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

    Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada ise ülkenin ulusal ödeme sistemi Mir’in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Orta Asya ülkelerinde kullanılabileceği vurgulandı.


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