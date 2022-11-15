Rusya Merkez Bankası, yaptırımların amacını değerlendirdi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, bir açıklama yaparak yaptırımlarının amacını finansal sistemi çökertmek olarak tanımladı.

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın getirdiği ekonomik sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Ukrayna ile savaşan Rusya, öncelikli olanak Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, “Rus finans piyasasına ve ortak ülkelerimize artan baskıya rağmen, uluslararası ödemelerin geliştirilmesi konusu önceliğimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Yaptırımlara önceden hazırlık yapmanın zorluğunu dile getiren Elvira Nabiullina'ya göre yaptırımlar yıpratsa da Rusya'nın sistemi şoklara karşı dirençli.

SWIFT’in yerine SPFS geliştirildi

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rusya’nın SWIFT’in alternatifi olarak geliştirdiği SPFS’nin (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullanımının hızla arttığını söyledi.

SPFS’nin ülke içindeki bankacılık sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini anlatan Nabiullina, “Sistem yıllardır çalışıyordu ancak bu yıl bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılmasıyla SPFS kullanımı yaklaşık yüzde 22 arttı.” ifadesini kullandı.

"Ulusal para birimlerinde yerleşimleri genişleteceğiz"

AA'nın haberine göre, uluslararası ödeme sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini vurgulayan Nabiullina, “Ulusal para birimlerinde yerleşimleri genişleteceğiz, yerleşimleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız. Ulusal para birimlerinde ödemeleri artıracağız, bu tür ödemeleri hem işletmeler hem de vatandaşlar için uygun hale getirmenin yollarını arayacağız.” dedi.