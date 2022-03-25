Rusya Merkez Bankası'ndan 'altın alımlarına' ilişkin yeni karar

Rusya Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıklamıştı. Ancak bu kararı bozan yeni bir açıklama daha geldi.

Rusya ile ilgili gelişmeler yaşanan Ukrayna savaşından dolayı hız kazanmaya ve araştırılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası yaptırımların artması ve savaşın seyrine ilişkin gelişmeler, gündeme getirilmeye devam ediyor.

Savaş nedeniyle biraz arka planda kalan koronavirüs ise hala daha hayatımızda ve kendisini hissettirmeye devam ediyor.

Her anlamda hayatımızı etkileyen ve ekonomiyi vuran koronavirüs nedeniyle Rusya Merkez Bankası, bankalardan altın alımını durmuştu.

Koronavirüs nedeniyle Mart 2020'de alımlar durmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam edilmişti.

Ancak 15 Mart'ta açıklanan kararda, yeniden bankalardan altın alımının durduğu belirtildi. Bu kararın ardından günler sonra yeni bir açıklama daha geldi.

RUSYA MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMLARINA BAŞLIYOR

Rusya Merkez Bankası; 28 Mart-30 Haziran döneminde yapacağı altın alımlarında gram başına 5 bin Ruble ödeyecek. ABD ve G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerini dondurduğunu açıklamıştı.

Rusya yapılan tüm yaptırımlara karşın ayakta kalmaya devam ediyor. Yaptırımlara alışkın olduklarını her fırsatta dile getiren Putin, millileşmeye yönelik birçok alanda adım atmaya çalışıyor.

TALEP ARTIŞINA İŞARET EDİLDİ

Rusya Merkez Bankası 15 Mart'ta yaptığı açıklamada ise ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret etmişti.

Söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur.” ifadesine yer verilmişti.