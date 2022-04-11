Rusya Merkez Bankası'ndan yeni politika faizi kararı

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaştan önce yüzde 4,25 olan politika faizini kademeli olarak yüzde 20'ye yükseltmişti. Rusya Merkez Bankası, bugün itibarıyla faizi 17'ye indirdi.

Rusya, kendisine yapılan yaptırımlara karşı ekonomisini yürütebilmek için keskin kararlar almaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını döneminde politika faizini yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren Rusya Merkez Bankası, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı. Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından 1.050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Rusya Merkez Bankası, şimdi politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 17'ye düşürdü.

FAİZİ DÜŞÜRME NEDENİ: TÜKETİCİ FİYAT BÜYÜMESİNDEKİ RİSK DENGESİNİN DEĞİŞİMİ

Bankanın açıklamasında, "Bugünkü faiz kararı, ivmelenen tüketici fiyat büyümesindeki risk dengesinin değişiminin, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve finansal istikrara karşı risklerin bir yansımasıdır." denildi.

BİR SONRAKİ DEĞERLENDİRME 29 NİSAN'DA

Rusya Merkez Bankası Direktörler Kurulu, bir sonraki gözden geçirme toplantısını 29 Nisan 2022'de yapacak.