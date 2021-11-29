Rusya Merkez Bankası'nı enflasyon endişesi sardı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, enflasyonun kendilerini son derece endişelendirdiğini ve yüzde 4 hedeflerinin iki katına çıktığını aktardı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon nedeniyle sıkı mali politikasına devam edeceklerini belirterek, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı.” dedi.

RUSYA’DA ENFLASYON ŞUBAT 2016'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Nabiullina, Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından gerçekleştirilen toplantıda, ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON ARTINCA FAİZ ORANINI YÜKSELTTİK"

Enflasyonun, Rusya Merkez Bankası hedefinden önemli oranda uzaklaştığına işaret eden Nabiullina, artan enflasyon nedeniyle faiz oranını yükselttiklerini anımsatarak, “Enflasyonu hedefe geri getirmek için sıkı mali politikasına devam edeceğiz.” dedi.

"POLİTİKA FAİZİNİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ"

Nabiullina, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada, son toplantıda yüzde 7,5 seviyesine yükseltilen politika faizini daha da yükseltmeye devam edebileceklerini söylemişti.