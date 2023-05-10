Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre'deki mal varlığı açıklandı İsviçre'deki bankalarda Rus iş insanları ve şirketlerinin varlıkları dondurulmuştu. Şimdi de bu dondurma işleminin dışında Rusya Merkez Bankası'na ait olup, İsviçre'de tutulan varlıklarının 8 milyar dolardan fazla olduğu belli oldu.

AA

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın İsviçre bankalarındaki mal varlığının, ülkeye iade edilmeden Ukrayna'nın imarı için harcanması tartışılıyor.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Rusya Merkez Bankası'nın toplam 7,4 milyar İsviçre frangı (8,3 milyar dolar) rezervi ve varlığının İsviçre'de tutulduğunu bildirdi.

SECO, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin yeni raporlama yükümlülükleri kapsamında, ülkedeki Rusya Merkez Bankası varlıklarına ilişkin verileri yayınladı.

Varlıkların yönetilmesine ilişkin işlemler yasaklı

Söz konusu varlıkların yönetilmesine ilişkin işlemlerin, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yasaklandığı belirtilerek, İsviçre hükümetinin Rusya Merkez Bankası varlıkları ve rezervlerinin miktarı hakkında bugün bilgilendirildiği aktarıldı.

Rus iş insanları veya şirketlerinin dondurulan 7,5 milyar frank değerindeki varlığının dışında bir rezerv

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre'deki varlıklarının, yaptırım uygulanan Rus iş insanları veya Rus şirketlerine ait olduğu için dondurulan 7,5 milyar frank değerindeki varlıklarla karıştırılmaması gerektiği aktarılarak, Rusya Merkez Bankası rezervleri ve varlıklarını bildirmenin zorunlu olmaya devam edeceği ve rakamların 3 ayda bir düzenli olarak açıklanacağı bildirildi.

Varlıklara kalıcı olarak el konması tartışılıyor

Yurt dışında tutulan Rusya Merkez Bankası varlıklarına kalıcı olarak el konulması ve bu varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması konusunda AB genelinde tartışmalar olduğu hatırlatılan açıklamada, İsviçre hükümetinin bu tartışmaları "yakından" takip ettiği kaydedildi.

İsviçre artık tarafsız değil

İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bir yıl sonra, Şubat 2023'te AB tarafından Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketine katılarak "tarihi tarafsızlığına" son vermişti.