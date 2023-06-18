Rusya, Pakistan'a petrol sevkiyatında özel indirim olmadığını açıkladı Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, St. Petersburg’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Pakistan’a indirimli fiyattan petrol sattığı iddialarını değerlendirdi.

AA

Rusya’nın Pakistan’a indirimli fiyattan petrol sattığı iddiaları vardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 11 Haziran’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın sevk ettiği petrolü indirimli fiyattan aldıklarını söyleyerek iddiaları doğrulamıştı.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, St. Petersburg’ta gazetecilere Pakistan'a petrol sevkiyatının başladığını ancak özel bir indirim olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Pakistan’ın, Rusya için Hindistan gibi önemli bir ortak olduğuna işaret eden Şulginov, “İlk petrol sevkiyatı kısa süre önce gönderildi ve gelecekte daha fazla sevkiyat olacak.” ifadesini kullandı.

“Pakistan için fiyat diğer tüketicilerle aynı”

Rusya’nın Pakistan’a petrol sevkiyatında indirim uygulamadığını belirten Şulginov, “Pakistan'a petrol sevkiyatı başladı ancak özel bir indirim yok. Pakistan için fiyat diğer tüketicilerle aynı.” diye konuştu.

"Ödeme dost ülkelerin para birimlerinden yapılıyor"

Şulginov, Pakistan’ın Rus petrolü için ödemeyi yuan cinsinden yaptığına yönelik iddialarına ilişkin de “Ödemenin dost ülkelerin para birimlerinde yapılması konusunda anlaştık.” değerlendirmesinde bulundu.