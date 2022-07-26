Rusya, petrol piyasası kayıplarını Çin ve Hindistan'la telafi ediyor

Rusya, petrol piyasası kayıplarını Çin ve Hindistan'la telafi ediyor

Rusya, Ukrayna ile savaşa girince Avrupa ülkeleri tarafından yaptırımlara maruz kaldı. Rusya, Avrupa'daki petrol piyasasını kaybedince kendisine yeni alanlar açtı.

Rusya Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğine yönelik "Rusya’nın ödemeler dengesi" adlı rapor yayınladı.

Raporda, ülkenin ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.



Rusya Merkez Bankası, Avrupa'nın Rus petrol ithalatını azalttığını, Avrupa Birliği'nde (AB) Rus petrolüne yönelik talebin azaldığını özellikle Asya pazarına ihracatın artmasıyla durumun kısmen dengelendiği ifade edildi.

Banka, söz konusu kaybın başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya pazarına yönelik ihracat artışıyla dengelendiğini bildirdi.

Çin'e petrol ihracatı yüzde 55 arttı

Raporda, Çin'in Rus petrolü ithalatını mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 artırdığı, böylelikle Rusya'nın Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'e en çok petrol sevkiyatı gerçekleştiren ülke konumuna geldiği belirtildi.

Hindistan'ın da Rus petrolü ithalatını nisan-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7 kat, yani günlük 400 bin varil artırdığı bilgisine yer verilen raporda, Rusya'nın petrolde uyguladığı indirimin, söz konusu artışta önemli rol oynadığı kaydedildi.

Rusya petrolü indirimli sattı

Raporda, emtia fiyatlarındaki artışların Rus ihracatına olumlu etkisinin ise ülkenin yaptırımlardan dolayı petrolünü indirimle satmak zorunda kalması nedeniyle azaldığına işaret edildi.

"Rusya'nın ihracatı yüzde 20 arttı"

AA'nın haberine göre, Rusya'nın mal ve hizmet ihracatının toplam değerinin, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 20 artarak 153 milyar dolara yükseldiğinin belirtildiği raporda, söz konusu artışın, küresel fiyat artışlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.