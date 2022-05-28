Rusya, pirinç ihracatını yasaklamak için adım attı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, pirinç ihracatını bir süreliğine durdurma konusunu gündeme aldı.

Rusya iç piyasada istikrarı korumak için ihracata zaman zaman kota getiriyor.

AA'nın haberine göre, Rusya Tarım Bakanlığı, hükümete bir taslak sundu. Sunulan taslağa göre, pirinç ihracatının 1 Temmuz’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulması teklif edildi.

Rusya dana önce de benzer kararlar almıştı

Rus hükümeti, iç piyasada istikrarı korumak daha önce de ayçiçeği yağı ihracatına kota getirmiş, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.

Bu kararın, Türkiye'ye yansıması gıda sektörünce inceleniyor.