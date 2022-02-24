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Rusya piyasalarında hayat durdu
Ukrayna ile yaşadığı savaşla birlikte Rusya'daki piyasalarda işlemler daha fazla kayba neden olmamak için durduruldu.
- AA
- 24.02.2022 - 09:08
- Güncelleme : 24.02.2022 - 09:11
Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.
TÜM İŞLEMLER BİR SONRAKİ UYARIYA KADAR DONDURULDU
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.
OPERASYON BAŞLADI, BORSA YÜZDE 11 GERİLEDİ
Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.
DOLAR/RUBLE PARİTESİ YÜZDE 7 ARTTI
Dolar/ruble paritesi de yüzde 7’ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.