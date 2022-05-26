Rusya, politika faizini düşürdü

Dün, Rusya Merkez Bankası'nın toplanacağı açıklanmıştı. Ukrayna ile savaş halinde olan ülkenin para birimi rubleye değer kazandırmak için faiz indirimi kararı geldi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Banka, 29 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 14'ye çekmişti.

Faiz yüzde 14'ten yüzde 11'e indirildi

Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı toplantının ardından politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 14'ten yüzde 11'e düşürdüğünü duyurdu.

"Dış koşullar büyümeye engel"

Yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Enflasyondaki artış yavaşladı

Enflasyondaki artışın yavaşladığı kaydedilen açıklamada, Rus rublesinin güçlendiği, mali istikrara yönelik risklerin azaldığı, bu nedenle bazı sermaye kontrollerinin hafifletilebileceği bildirildi.

Nisanda yüzde 17,8 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon 20 Mayıs itibarıyla yüzde 17,5'e geriledi.