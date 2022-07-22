Rusya, politika faizini yüzde 8'e düşürdü

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da para politikası kararı faizi düşürme yönünde oldu.

Rusya Merkez Bankası politika faizini, beklentilerin de altıda yüzde 9,5'ten yüzde 8'e indirdi.

Rusya, içinde bulunduğu savaş ortamında Avrupa tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu. Ekonomisini kuvvetlendirmek için karar üzedine kadar alan Rusya'dan bu kez de politika faizini düşürme hamlesi geldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesini bekliyordu.

Şubatta faiz yüzde 20 idi

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Banka, 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çekmişti. Banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9,5'e indirmişti.

İşletmelerin enflasyon beklentilerinde gerileme yaşandı

Mevcut tüketici fiyat artış oranlarının düşük kalmasının, yıllık enflasyonun daha da yavaşlamasına katkıda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde azalarak 2021 ilkbahar dönemi seviyelerine gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, işletme faaliyetlerindeki düşüşün, Rusya Merkez Bankası'nın haziran ayındaki beklentisinden daha yavaş gerçekleştiğine işaret edildi.

Yılın ikinci yarısında indirim beklentisi hakim

Rusya Merkez Bankası'nın 2022'nin ikinci yarısında faiz indirimi gerekliliğini değerlendireceği belirtilen açıklamada, yıllık enflasyonun 2022'de yüzde 12 ile yüzde 15 arasında gerçeklemesinin öngörüldüğü kaydedildi.