Rusya, 'rezervlerimizdeki altınlar bizde' dedi

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın altın rezervlerine ulaşamadığı ileri sürülmüştü. Rusya Merkez Bankası altın rezervleri ile ilgili yanıt verdi.

Yapılan spekülasyonu önlemek için açıklama yapan Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm altının Rusya’da bulunduğunu belirtti.

Nakit döviz rezervlerinin tümünün ülke içinde bulundurulmasının sakıncalı olduğunu öngördükleri için yabancı bankalara da gönderdiklerini bildiren açıklamada “Rezervlerimizdeki altınların tamamı ülkemiz topraklarında Rusya Merkez Bankası kasalarında bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi.

REZERVLERİN YARISI DONDURULDU

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin, yaklaşık yarısı dondurulan uluslararası rezervlerine dair değerlendirmelere yer verildi.

"REZERVLERİN HEPSİNİ ÜLKE İÇİNDE TUTMAK RİSKLİYDİ"

Rusya’nın, uluslararası rezervlerinin tümünü ülkede tutamayacağına işaret edilen açıklamada, “Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi.” ifadelerine yer verildi.

"BATI'NIN YAPTIRIMLARINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN ALTIN VE YUAN REZERVLERİNİ YÜZDE 50'YE ÇIKARDIK"

Ekonomik krizlerde, Rusya’nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, “Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuan’ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50’ye çıkarttık.” dedi.

"NAKİT OLMAYAN DÖVİZ REZERVLERİMİZ YABANCI BANKALARDA YAPTIRIM TEHLİKESİNDE"

Açıklamada, bankanın, rezervlerin dondurulmaması için önceden herhangi bir adım atma şansının bulunmadığına işaret edilerek, nakit olmayan döviz rezervlerinin daima yabancı bankalarda bulunduğuna ve bu varlıkların da dondurulabileceği belirtildi.

RUSYA’NIN ATTIĞI KARŞI KISITLAMA ADIMLARI

Rusya’nın da dolar ve euro cinsinden rezervlerinin dondurulması nedeniyle mütekabiliyet esasına göre adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sermaye akışları kısıtlandı, yabancı yatırımcıların tahvil satışı ve Rus mali sisteminden çıkışları yasaklandı. Ayrıca, Rus şirketlerinin borçları ve Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen ülkelerden alacaklılara olan devlet borçlarına ilişkin ödemeler sadece hükümetin izni ile yapılacak.” denildi.