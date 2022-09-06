Rusya rezervlerini Türk Lirası ile güçlendirmek istiyor

Girdiği savaş sonrasında sorunlar yaşayan Rusya; rezervlerini Türk Lirası, yuan ve rupi ile kuvvetlendirmek istediğini aktardı.

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın getirdiği yaptırımlarla kendi para birimi olan ruble ile uluslararası ödemelerde zorluklar yaşadığı için içinde Türk Lirasının da bulunduğu para bimleri ile rezevlerini çeşitlendirmeye çalışıyor.

Türk Lirası, yuan ve rupi gibi dost ülkelerin para birimlerinden yararlanılacak

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve euro kullanımından uzaklaşmak zorunda kalan Rusya, rezervlerini güçlendirmek için Türk Lirası, yuan ve rupi gibi dost ülkelerin para birimlerini değerlendirmek istiyor.

Rezervin yabancı bankalarda bulunan 300 milyar dolarlık kısmı donduruldu

Batılı ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya Merkez Bankası’nın yaklaşık 600 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerinin yabancı bankalarda bulunan 300 milyar dolarlık kısmını dondurmuştu.

İhracatçıların döviz gelirlerini rubleye dönüştürme talimatı

AA'nın haberine göre, Kremlin, rezervlerinin önemli bir kısmına erişiminin durdurulması nedeniyle ülkede kapsamlı sermaye kontrolleri uygulamaya başlarken, ihracatçılara döviz gelirlerini rubleye dönüştürme talimatı vermek durumunda kaldı.

Dost olmayan ülkelere ruble ile alışveriş şartı getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesine yaptırım uygulayan tüm ülkeleri “dost olmayan ülke” olarak tanımlayarak, bu ülkelerin başta doğalgaz olmak üzere çeşitli Rus ürünlerini artık yalnızca rubleyle alabileceklerini söyledi.

Rusya’da dolar/ruble parite artışı yüzde 60'a indirildi

Yaptırımlar nedeniyle ekonomisi krize giren Rusya’da dolar/ruble paritesi yüzde 70 artışla 120 seviyesine kadar çıkarken, Moskova yönetimi, sermaye kontrolleri ve Putin’in açıkladığı yeni rubleyle ödeme sistemi sayesinde dolar/ruble paritesini tekrar 60 bandına düşürmeyi başardı.

Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro kullanımından uzaklaştı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro kullanımının artık riskler barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

Ancak Rus yetkililer ve uzmanlar, kapsamlı yaptırımların yanı sıra söz konusu müdahalelerin Rus şirketlerin iç ve dış piyasalardaki rekabetçiliğine önemli ölçüde zarar verdiği gerekçesiyle çözüm yolu arıyor.

Rusya, dış ticarette ulusal para kullanımını artırmayı planlıyor

Rusya uluslararası rezervlerini yeniden yapılandırmak, ticarette de dolar ve eurodan uzaklaşmak istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, “İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz.” ifadesini kullanmıştı.

Doğalgazda ruble ile ödeme isteniyor

Söz konusu süreçte atılan en somut adım ise Rusya’nın Avrupa’ya sattığı doğalgazda artık dolar veya euro yerine rubleyle ödeme kabul etmesi olarak görülüyor.