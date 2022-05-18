Rusya, temerrüt ilan etmeyeceğini açıkladı

Rusya'nın temerrüde düşmesinden endişe ediliyordu. Rusya Maliye Bakanı Siluanov, bir açıklama yaparak paralarının olduğunu ve gerekirse ödemeleri ruble ile yapabileceklerini açıkladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen “Yeni ufuklar” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’nın temerrüde düşme tehlikesiyle ilgili görüş bildirdi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı, 29 Nisan’da, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar cinsinden ödeme yapabildiğini bildirmişti.



Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, tahvil ödemeleri için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, “Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız.” dedi.

"Rusya, yaptırımların ilk şokunu atlattı"

Rusya’nın yaptırımlarda ilk şoku atlattığını belirten Siluanov, “Evet ekonomimizde düşüş olacak. Ekonominin tüm bu kısıtlamalara tepki vermemesi olanaksızdı. Ancak destek önlemleri almasaydık düşüş daha sert olurdu. İlk şoku atlattığımızı düşünüyoruz ancak yine de ilave yaptırım paketleri hazırlıyorlar.” diye konuştu.

"Mali bağımsızlığımızı muhafaza edeceğiz"

AA'nın haberine göre, Siluanov, teknoloji alanında uygulanan kısıtlamaları aşmanın zaman alacağına işaret ederek, “Ancak makul bir bütçe ve mali politikayla ilave yaptırımlara direnç sağlayacağız ve mali bağımsızlığımızı muhafaza edeceğiz. Duvarlar örüp kendimizi içerisine kapatmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Temerrüte düşmek nedir

Temerrüde düşmek, borçlu tarafın borcunu zamanında ödeyemediği durumlarda oluşan tanımdır. Burada temerrüde düşme kavramı iflas etmek ve borcu hiçbir zaman ödeyemeyecek olmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Borçlu, borcunun tamamını ya da bir kısmını gereken sürede ödeyemediği durumlarda temerrüde düşer.​