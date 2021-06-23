Rusya Turizm Ajansı'ndan tur şirketlerine 'borçları kapatın' tavsiyesi

Rusya'da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan'da durdurulan uçuşlar tekrar başladı. Rusya Turizm Ajansı da tur şirketlerine önce yapılan rezervasyonları hatırlattı.

Rusya Turizm Ajansı (Rosturizm), Rus tur şirketlerine, Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar nedeniyle tatillerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlara yönelik borçların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

RUSLAR, KENDİ TUR ŞİRKETLERİNE SESLENDİ

Rosturizm’den yapılan açıklamada, uçuşların tekrar başlamasıyla turistlerin yoğun talep gösterdiği Türkiye tatiline yönelik, ülkedeki tur şirketlerine yönelik tavsiyede bulunulduğu kaydedildi.

“31 MART 2020 ÖNCESİNDE TUR SATIN ALAN TURİSTLERE ÖNCELİK VERİLSİN”

Buna göre, Türkiye’ye gidecek turistlerde önceliğin 31 Mart 2020 öncesinde tur satın alan turistlere verilmesi tavsiye edilirken, açıklamada, “Geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle tur şirketlerinin turistlere borcu 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düşürüldü.





TÜRKİYE'DEKİ TURLARA YÖNELİK 5 MİLYAR RUBLE BORÇ VAR

Bunun 5 milyar rublesi Türkiye’deki tatillere yönelik. Bu nedenle tur şirketlerine öncelikle bu borcu kapatmalarını tavsiye ettik.” ifadelerine yer verildi.

“TUR ŞİRKETLERİNİN TURİSTLERE YÖNELİK BORÇLARINDA ARTIŞ YAŞANDI”

Türkiye’ye yönelik uçuşlar nedeniyle bu yıl da tur şirketlerinin turistlere yönelik borçlarında artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, “Söz konusu borç miktarı da 40 milyar rubleye ulaştı. Tur şirketlerinin bu yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelerini umuyoruz.” denildi.