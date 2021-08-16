Rusya, Türkiye ile savunma sanayisi ve havacılıkta iş birliği arayışında

Türkiye'nin 5. nesil TF-X savaş uçağı projesi ile ilgili olarak Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, "Türk ortaklara yeni bir savaş uçağı yaratmada yardımcı olmayı" istediklerini dile getirdi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF) öncesinde Türkiye ile Rusya arasındaki askeri-teknik alanlardaki iş birliğine dair değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ile iş birliğine girilmesi beklenen savunma ve havacılıkla ilgili konu başlıklarına değindi.

"TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİNİN GELİŞMESİNDE TÜRK TEKNOLOJİSİNİN PAYI YÜKSEK"

Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik önemli başarılar kaydettiğini belirten Çemezov, “Türkiye savunma ve havacılık sanayilerinde ithalat ikamesine yönelik etkin önlemler alıyor. Bildiğim kadarıyla, 2000'li yılların başında kendi savunma sanayisinde Türk teknolojisinin payı önemsiz bir düzeydeyken, bugün bu oranın yüzde 70'e yakın bir seviyeye gelmesi politikanın yüksek verimliliğini gösteriyor.” diye konuştu.

TÜRKİYE S-400'Ü İMZALAYAN TEK NATO ÜLKESİ

S-400 hava savunma sistemlerine yönelik adımların da iki ülke arasındaki iş birliği açısından önemli olduğuna işaret eden Çemezov, “Türkiye'nin en güncel S-400 hava savunma sisteminin tedariki için sözleşme imzalayan ilk ve tek NATO ülkesi olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu, ikili ortaklığımızın gelişmesinde önemli bir faktördür.” dedi.

"KARŞILIKLI FAYDA TEMELİNDE KARŞILIKLI İŞ BİRLİKLERİNİ İSTİŞARE ETMEYE HAZIRIZ"

Türkiye ile savunma sanayinin çeşitli alanlarında iş birliğini istişare etmeye hazır olduğunu kaydeden Çemezov, “Türkiye ile karşılıklı fayda temelinde teknolojik iş birliği konularını istişare etmeye hazırız. Bu tür bir çalışmanın detayları, sadece tarafların müzakereler sırasında varacakları anlaşmalarla ulaşılabilecek meselelerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ

Çemezov, ortak savaş uçağı üretimine yönelik görüşmeler yapılabileceğini belirterek, “Ortaklarımızla her zaman diyaloğa açığız. Türkiye ilgi gösterirse bu konuda da iş birliğine hazırız. Türkiye'nin kendi beşinci nesil TF-X savaş uçağı projesini hayata geçirme niyetinde olduğunu biliyoruz. Uçak sistemleri ve sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesindeki yetkinliğimizle, Türk ortaklara yeni bir savaş uçağı yaratmada yardımcı olmayı değerlendirebiliriz.” dedi.

"ORTAK HELİKOPTER ÜRETİMİ GÖRÜŞMELERİ YAPILABİLİR"

Türkiye ile Rusya’nın ortak helikopter üretimine yönelik görüşmeler yapabileceğini anlatan Çemezov, “Böyle bir olasılık elbette var. Ancak daha fazla adım atılması için Türkiye'nin net bir teklifle gelmesi gerekiyor. İlk adım atılır atılmaz bu alanı desteklemeye ve geliştirmeye hazır olacağız.” diye konuştu.

Helikopter üretiminin iki ülke arasında gelecek vadeden iş birliği alanlarından biri olmaya devam ettiğini ve Türk tarafına çeşitli helikopter türleri sunmaya hazır olduklarını kaydeden Çemezov, “Örneğin, 2018 yılında Rusya Helikopterleri şirketi ve Türk şirketi Kaan Air, yangınları söndürmek için kullanılan Ka-32 helikopterlerinin tedariki için bir anlaşma imzaladı. Bu helikopterler oldukça çok yönlüdür. Ka-32'ler arama ve kurtarma görevleri, hasta ve yaralıların tahliyesi, devriye atmak ve özel kuvvet operasyonlarını desteklemek için başarıyla kullanılabilir. Ortaklarımıza çok amaçlı Ansat tipi helikopterler de sunabiliriz.” dedi.

TÜRKİYE'NİN İHA TEKNOLOJİSİNDEKİ BAŞARISI

Türkiye’nin İHA üretimi konusunda önemli bir noktaya geldiğinin altını çizen Çemezov, “Türkiye, insansız hava araçları geliştirme konusunda güçlü yetkinliğe sahip. Rostec de sivil İHA teknolojisinde uzmanlığa sahiptir. Kuşkusuz, Türk meslektaşlarımızla sadece savunmada değil, sivil alanda da projelerin hayata geçirilmesi için çözümlerimizi sunabileceğimiz potansiyel temas noktalarımız var.” ifadelerini kullandı.

"TIBBİ ÜRÜNLER ÜRETME KAPASİTEMİZİ GENİŞLETTİK"

Rostec’in koronavirüs salgını döneminde tıbbi ürünler yelpazesini genişlettiğini anlatan Çemezov, “Pandemi döneminde tıbbi ürünler üretme kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Rostec’e bağlı şirketler, salgınla mücadele için yüz binlerce tıbbi ürün tedarik etti. Natsimbio şirketi tarafından geliştirilen yeni ürünümüz Kovid-Globulin'den özellikle bahsetmek istiyorum. İlaç, koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etmek için tasarlanmıştır ve virüse karşı antikorlar içeren insan kan plazması temelinde çalışır.” dedi.

"KOVİD-GLOBULİN RESMİ OLARAK ONAYLANMIŞ İLK İLAÇ"

Kovid-Globulin’in, dünyada koronavirüs karşı bu türden resmi olarak onaylanmış ilk ilaç olduğunu vurgulayan Çemezov, “İlaç vücudun enjeksiyonun üstesinden gelmesine yardımcı olur. İlacın önleme amaçlı olmadığını, tam olarak koronavirüs enfeksiyonunun tedavisine yönelik olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.

"SİVİL HAVACILIKTA İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI VAR"

Türkiye ile Rusya arasında havacılıkta iş birliğinin gelecek vadeden alanlardan biri olduğuna işaret eden Çemezov, “Ortaklarımızın MS-21 orta menzilli yolcu uçaklarımızla ilgilenebileceğini düşünüyoruz. Bu uçak önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak ve Airbus A320 ailesi ve Boeing 737 ailesi ile rekabet edecek.” dedi.

2022’de yeni IL-114 model yolcu uçağının sertifikasyonunu tamamlamayı planladıklarını anlatan Çemezov, “2023 yılından itibaren seri teslimatlara başlayacağız. IL-114, modern pistler ve havaalanı altyapısı olmayan uzak bölgelerde, zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kullanım için idealdir.” ifadelerini kullandı.

"YANGINLA MÜCADELE KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Yangınla mücadele konusunda iş birliğini geliştirmek istediklerinin altını çizen Çemezov, şöyle konuştu:

“Geçen yaz Be-200 amfibi uçağı, ülkedeki orman yangınlarını söndürmek için 200'den fazla sorti yaptı. Bu yıl üretimimiz olan uçaklar, Türkiye'de dumanlar ve yüksek sıcaklıkların olduğu, zorlu arazi koşullarında çıkan yangınların söndürülmesinde de aktif rol aldı. Dünyanın en güvenilir yangın söndürme uçaklarından biridir. Son günlerde meydana gelen kaza, Be-200'ün zorlu yangınları söndürmek için geçirdiği 20 yılda yaşanan ilk kazaydı. Sebepleri henüz belirlenmedi, ancak şimdiden mürettebatın özverili ve zorlu koşullarda çalıştığını söyleyebiliriz. Son derece zor ve riskli manevralar yapıldı.”

AKILLI ŞEHİR KONUSUNDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİNE SAHİP

Çemezov, bilişim teknolojileri alanında da iş birliği olanakları bulunduğunu kaydederek, özellikle akıllı şehir konusunda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarının altını çizdi.