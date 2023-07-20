Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını 500 bin tona yükseltti Rusya, Türkiye'den domates ithalatını kotaya göre yapıyor. Rusya şimdi Türkiye'den domates ithalat kotasını 350 binden 500 bin tona artırdığını bildirdi.

AA Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti. Domates ihracatçıları, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates ithalat kotasının artırılmasını bekliyordu. Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükselttiğini duyurdu. Mevcut kota 150 bin ton artırıldı Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton birden artırılarak yıllık 500 bin tona kadar çıkarıldı.