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    Rusya, Türkiye'den domates ve biber ithal kısıtlamasını kaldırdı

    Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 19:53
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    Rusya, Türkiye'den domates ve biber ithal kısıtlamasını kaldırdı

    Rusya, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tithalatına yasak getirmişti.

    Bu yasak kararına gerekçe olarak, bölgelerden getirilen ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterilmişti.

    RUSYA'YA İHRACAT BAŞLAYACAK

    Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, (Rosselhoznadzor) Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

    Yasak iptali yarından itibaren geçerli olacak.

    TARIM BAKANLIĞINDAN GARANTİ

    Kurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" ifadelerine yer verildi.

    TÜRK TARAFININ SUNDUĞU BELGELER İNCELENDİ

    Açıklamada kararın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler tarafından karantina nesneleri kabul edilen nesnelerle enfekte olan domates ve biberlerin Türkiye'den Rusya'ya tedarikini önlemek için yapılan çalışmalar hakkında Türk tarafının sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda alındığını vurguladı.

    Rusya, Türkiye den domates ve biber ithal kısıtlamasını kaldırdı #1

     

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