Rusya, Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını artırıyor

Rusya, Türkiye'den yaptığı domates ithalatına kota uyguluyor, üreticimiz kotanın artırılmasını talep ediyordu. Şimdi beklenen gerçekleşiyor.

Türkiye ile Rusya'nın arasında yaşanan uçak krizi sonrası ticari faaliyetlerde sorun yaşanmış, domates ithalatına konulan kota o dönemde gündeme gelmişti. Ancak bu kota zaman zaman yükseltilerek en son 300 bin tona çıkartılmıştı.

Türk domates üreticisi, önemli bir pazar olan Rusya'nın kotasını artırmasını hatta tamamen kaldırmasını bekliyordu.

Rusya'da Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalat kotasının 350 bin tona yükseltilmesini değerlendiriyor.

TÜRKİYE'DEN İTHAL EDİLEN DOMATES KOTASI 300 BİN TONDAN 350 BİN TONA ÇIKACAK

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2021 itibarıyla 300 bin tona yükseltmişti. Rusya Tarım Bakanlığı'nın hükümete sunduğu taslağa göre, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının yıllık 300 bin tondan 350 bin tona çıkarılması teklif edildi.



