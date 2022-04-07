Petrol
100.61
-0.46%
Euro
16.09
0.34%
Dolar
14.74
0.24%
Altın
915.46
0.53%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
641.583
-1.43%
BTXN Coin
32.62
1.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Rusya, Türkiye'den yaş meyve ve sebze ithalat yasaklarını kaldırdı

    Rusya'dan Antalya'ya gelen heyetin incelemelerinin ardından Türkiye'ye yönelik yaş meyve ve sebze ithalatı yasakları kaldırıldı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Türkiye'den yaş meyve ve sebze ithalat yasaklarını kaldırdı

    Türkiye'nin ürettiği yaş sebze ve meyvenin en büyük alıcılarından biri Rusya...

    Türk ihracatçısı ise bu konuda uzun süredir Rusya'nın engellemeleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

    Rus yönetimi, Türk ürünlerinin ithalatına belli kotalar koyarken bir yandan da bazı ürünlerin üretim paketleme ve laboratuvar koşullarını bahane ederek sınırlarda ve depolarda uzun süre bekletiyor.

    Aynı zamanda bazı ürünlerde ise ithalat yasakları getiriliyor.

    İthalat yasakları kalktı

    Bu kapsamda Rus yönetiminin incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gönderdiği heyet, çalışmalarını tamamladı.

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ithalat yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etti.

    Rusya, Türkiye den yaş meyve ve sebze ithalat yasaklarını kaldırdı #1

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Jeff Bezos'un Amazon'u Starlink'e rakip oldu: Project Kuiper
    Teknoloji

    Jeff Bezos'un Amazon'u Starlink'e rakip oldu: Project Kuiper

    Londra Kitap Fuarı'nda Türkiye standı büyük ilgi gördü
    Kitap

    Londra Kitap Fuarı'nda Türkiye standı büyük ilgi gördü

    Antalya'da mezarlığın demir kapısı çalındı
    3. Sayfa

    Antalya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

    Görüş Bildir