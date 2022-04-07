Rusya, Türkiye'den yaş meyve ve sebze ithalat yasaklarını kaldırdı

Rusya'dan Antalya'ya gelen heyetin incelemelerinin ardından Türkiye'ye yönelik yaş meyve ve sebze ithalatı yasakları kaldırıldı.

Türkiye'nin ürettiği yaş sebze ve meyvenin en büyük alıcılarından biri Rusya...

Türk ihracatçısı ise bu konuda uzun süredir Rusya'nın engellemeleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Rus yönetimi, Türk ürünlerinin ithalatına belli kotalar koyarken bir yandan da bazı ürünlerin üretim paketleme ve laboratuvar koşullarını bahane ederek sınırlarda ve depolarda uzun süre bekletiyor.

Aynı zamanda bazı ürünlerde ise ithalat yasakları getiriliyor.

İthalat yasakları kalktı

Bu kapsamda Rus yönetiminin incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gönderdiği heyet, çalışmalarını tamamladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ithalat yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etti.





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