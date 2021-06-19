Rusya uçuşları açtı, ilk durak Antalya’daki deri fuarı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin düzenleyeceği "Leather&Fur" Fuarı, 27 Haziran’da Antalya’da kapılarını açıyor. Böylelikle Rusya'dan yapılan uçuşlar, deri fuarına da yarayacak

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, "Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye’ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile olacak." diyerek, bu yıl 6’ncısını düzenleyeceği ‘Leather&Fur’ Fuarı'nın 27 Haziran’da Antalya’da kapılarını açacağını hatırlattı.

TOPLAM 4 GÜN SÜRECEK FUARA 60 FİRMA KATILIYOR

60 katılımcı firma, son kreasyonlarını dünyanın önde gelen deri ve dış giyim üreticilerine sergileyecek.

Üretim ve ihracat odaklı çalışan Türk deri ve dış giyim sektörü, 12 ülkeden 1.200 yabancı ve yurt içinden de 350’nin üzerinde sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor. Dört gün sürecek olan fuar, salgın sürecinde ciddi daralma yaşayan sektör için kritik önem arz ediyor.

"DERİ SEKTÖRÜ KORONAVİRÜSTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ"

TDKD Başkanı Gözmen, "Dünyanın dengelerini alt üst eden koronavirüs salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Üreticilerimiz geçen yıl ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler.

TALEP PATLAMASI BEKLENTİMİZ VAR

Hepimiz için zor bir durum ancak yılın kalan bölümünde bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye’ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile olacak. Hem Rusya hem de diğer dış pazarlarımız açısından tek amacımız ihracatı sürdürülebilir kılmak." ifadelerini kullandı.