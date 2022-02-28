Rusya-Ukrayna savaşı altına olan talebi artırdı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talep devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş iç piyasada altının değerini artıran bir unsur oldu.

Küresel gelişmelerden kaynaklı altının ons fiyatı 1.910 dolarda seyrederken, iç piyasada Kapalıçarşı esnafı savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelmesini bekliyor.

ALTIN FİYATLARI 2021'İN BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Rusya-Ukrayna savaşında 5'inci güne girilirken küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın fiyatları 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1.910 dolar civarında seyrediyor.

Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altının gramının 860 liradan işlem gördüğünü ancak savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelebileceğini söyledi.





“SAVAŞ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ALTININDAKİ YÜKSELİŞTE DEVAM EDECEKTİR”

Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, “Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir.

GRAM ALTIN 1.000 LİRA BANDINI GÖREBİLİR

Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1.000 lira bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklı mı bilmiyoruz” dedi.





“ESKİYE GÖRE ÇARŞIDA RUS VE UKRAYNALI TURİSTLERDE AZALMALAR VAR”

Altın satışlarının hızla artmakta olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, “Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yukarı yönlü hareketlilik ediyor. Tarafların uzlaşması durumunda gerilemeler bekliyoruz. Şu anda gram altın 860 lira, çeyrek altın 1.400 lira, yarım altın 2 bin 800 lira, tam altın ise 5 bin 600 liradan işlem görüyor. Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var.” şeklinde konuştu.