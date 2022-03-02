Rusya-Ukrayna savaşı domatesin kilosunu 25 liradan 4 liraya düşürdü

İhracatın yoğun yapıldığı Rusya ve Ukrayna'da yaşanan savaş ve lojistik sorunlar domatesin fiyatının düşmesine neden oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 7. günde de devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşandı.

DOMATES ÜRETİCİNİN ELİNDE KALDI

Tüccarın en önemli gelir kapısı olan domates elde kalırken fiyatı 1 hafta içerisinde 20-25 liradan 4 liraya kadar geriledi. Saldırılar nedeniyle sebze ve meyveler ise Türk tüccarların elinde kaldı.

ÜRÜN FİYATLARI YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Türkiye’nin narenciye ve domatesinin büyük bir bölümünün ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna’da yaşanan saldırılar nedeniyle ürünlerin fiyatları da yüzde 60 oranında düştü.

15-20 LİRADAN ALINAN DOMATES 4-7 LİRAYA GERİLEDİ

Domates yüklü tırlar sınır kapılarından dönerken geçen haftalarda 15-20 liradan satılan domates, bugün Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 4 ile 7 lira arasından satılıyor. Portakal 2, mandalina 1 lira 75 kuruş, enterdonat limon 4, mayer limon ise 60-70 kuruştan alıcı buluyor.

“GERİ DÖNEN TIRLAR OLDU”

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, savaşın tüccarı vurduğunu söyledi. Batman, “Geri dönen tırlarımız oldu ve bu ürünler iç piyasaya girdi. İç piyasanın bunu kaldırması mümkün değil.

DOMATES GEÇEN HAFTA 25 LİRAYDI

Geçen hafta 25 liraya kadar çıkan domates şimdi 4 ile 7 lira arasında. Bu da üreticiyi de mağdur ettiği gibi ihracat yapan arkadaşlarımızı zora soktu.” diye konuştu.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Fiyatların daha da düşeceğini aktaran Batman, “Bu ürünler zaten savaş bölgelerine gidiyordu ancak şu anda gitmiyor. Fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Vatandaşı fiyatlar sevindirecek ancak marketlerin denetim altına girmesi lazım. Ürünler eğer hale girerse bu da denetlenirse fiyatlar düşer. Eğer denetim olmazsa vatandaşlar yine fahiş fiyatlardan ürün alacak.” dedi.