Rusya-Ukrayna savaşı enerji fiyatlarını artırdı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarını içeren enerji fiyatları rekor seviyelere çıktı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 12 günde yaklaşık yüzde 160 arttı.

DOĞALGAZ FİYATI 132,7 EURO

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla 24 Şubat'ta 132,7 euro oldu.

Bugün megavatsaat başına 220 eurodan açılan nisan vadeli kontratların fiyatı, Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 345 euroya kadar çıktı.

Böylece, Avrupa'da doğalgaz fiyatları savaşın başından bu yana yüzde 160 artış gösterdi.

FİYATLAR ARTIYOR

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri de fiyatları artırıyor.

PETROL FİYATLARI 13 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla yüzde 33,2 artarak 130,71 dolara çıktı. Brent petrolün varil fiyatı böylece, Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları etkili oldu. Ayrıca Equinor, bp, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ENI, OMV, IOG, Wintershall Dea, Siemens Energy, Trafigura gibi büyük enerji şirketleri Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı aldı.

KÖMÜR FİYATLARI YÜZDE 75,1 ARTTI

Dünyanın en büyük kömür üreticisi ülkeleri arasında yer alan Rusya'nın savaşa girmesiyle piyasalarda tedarik endişesi fiyatları olumsuz yönde etkiledi.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 24 Şubat'ta 247 dolar oldu.

Nisan vadeli kontratlarda ise fiyat yüzde 75,1 artarak 4 Şubat Cuma günü 432,5 dolara çıktı.