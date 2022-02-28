- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Rusya - Ukrayna savaşı, ham petrol fiyatını artırdı
Rusya - Ukrayna savaşı, ham petrol fiyatını artırdı
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 09:47
- Güncelleme : 28.02.2022 - 10:06
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrasında karşılaştığı yaptırımlar, piyasaları da etkiledi.
NATO ülkeleri ile yaşanan krizin ardından petrol fiyatları, haftaya sert bir yükselişle başladı.
Geçtiğimiz haftayı 97 dolar ile kapatan petrol, haftaya 105 dolardan başladı.
VARİL FİYATI 105 DOLARA YÜKSELDİ
Brent tipi ham petrolün varil fiyatının bu sabah 105 dolardan işlem görmeye başlamasının yanında batı Teksas tipi ham petrol de 99 dolara ulaştı.
SON 7 BUÇUK YILIN ZİRVESİ
Geçtiğimiz günlerde de 105 dolar seviyesini gören petrolün varil fiyatı, 2014 dönemi sonrasındaki son 7 buçuk yıllın zirvesi olarak kaydedildi.
PETROLÜN YÜKSELME NEDENLERİ
Uzmanlar, fiyatların yükselmesini şu nedenlere bağladı:
- ABD ve AB'nin bazı Rus bankalarını Swift sisteminden çıkarma anlaşması
- Rusya Merkez Bankası'nın yaptırım kapsamına alınması
- Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardım kararı
- Rusya'nın nükleer silahları kullanacağını açıklaması