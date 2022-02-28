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    Rusya - Ukrayna savaşı, ham petrol fiyatını artırdı

    Geçtiğimiz haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan petrol fiyatları, yeni haftaya 8 dolar yükselerek başladı. Ham petrol fiyatı, 105 dolara yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:06
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    Rusya - Ukrayna savaşı, ham petrol fiyatını artırdı

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrasında karşılaştığı yaptırımlar, piyasaları da etkiledi.

    NATO ülkeleri ile yaşanan krizin ardından petrol fiyatları, haftaya sert bir yükselişle başladı.

    Geçtiğimiz haftayı 97 dolar ile kapatan petrol, haftaya 105 dolardan başladı.

    VARİL FİYATI 105 DOLARA YÜKSELDİ

    Brent tipi ham petrolün varil fiyatının bu sabah 105 dolardan işlem görmeye başlamasının yanında batı Teksas tipi ham petrol de 99 dolara ulaştı.

    Rusya - Ukrayna savaşı, ham petrol fiyatını artırdı #1

    SON 7 BUÇUK YILIN ZİRVESİ

    Geçtiğimiz günlerde de 105 dolar seviyesini gören petrolün varil fiyatı, 2014 dönemi sonrasındaki son 7 buçuk yıllın zirvesi olarak kaydedildi.

    PETROLÜN YÜKSELME NEDENLERİ

    Uzmanlar, fiyatların yükselmesini şu nedenlere bağladı:

    - ABD ve AB'nin bazı Rus bankalarını Swift sisteminden çıkarma anlaşması

    - Rusya Merkez Bankası'nın yaptırım kapsamına alınması

    - Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardım kararı

    - Rusya'nın nükleer silahları kullanacağını açıklaması


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