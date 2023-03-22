Rusya ve Çin ekonomide iş birliği yapacak Dünyanın iki ekonomi devi ekonomide iş birliğine gitti. Kendilerine 2030 yılına kadar hedefler koyan Rusya ve Çin'de iş birliği çalışmaları başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da yaptıkları görüşme sonrasında ortak bildiri imzaladı.

Kremlin'in internet sayfasında yayınlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ve uzun vadeli temelde egemen kalkınması, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağı anımsatıldı.

Birbirine bağlı lojistik sistemi geliştirilecek

2030'a kadar Rusya-Çin ekonomik iş birliğinin önemli alanlarının geliştirilmesi planına ilişkin 8 maddelik bildiride, iki ülke arasındaki elektronik ticaretin ve diğer yenilikçi araçların artırılması vurgulanırken birbirine bağlı lojistik sistemin geliştirileceği aktarıldı.

Anlaşmanın içinde yatırım ve borç verme var

Bildiride, şu konuların kararlaştırıldığı ifade edildi:

Piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak ulusal para birimlerini kullanma uygulamasını genişletmek ve ikili ticaret, yatırım, borç verme ve diğer ticari ve ekonomik işbirliği alanlarındaki paylarını kademeli olarak artırmak dahil olmak üzere mali işbirliği düzeyinin artırılması.

Enerji sektöründeki kapsamlı ortaklık

Enerji sektöründeki kapsamlı ortaklığın güçlendirilmesinin altı çizilen bildiride, karşılıklı ve küresel enerji güvenliğini sağlamanın önemine işaret edildi.

Metaller, gübreler ve kimyasal ürünler

Bildiride ayrıca, metaller, gübreler ve kimyasal ürünler dahil olmak üzere, temel mallar ve madenlerde piyasa esaslarına dayalı karşılıklı yarara dayalı tedarik alanında uzun vadeli iş birliği ilişkileri geliştirmek üzere koordinasyonun sağlanacağı aktarıldı.

Tarımda iş birliği

Ayrıca bildiride, iki ülkenin gıda güvenliğini sağlamak için tarımda iş birliği düzeyinin önemli ölçüde artırılacağı kayda geçirildi.