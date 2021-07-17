Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri zirvede buluşacak

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 28-30 Temmuz'da "12. Kazan Summit 2021" zirvesi düzenlenecek.

Kazan Zirvesi'nde, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını buluşturacak.

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi ve Rusya'da İslami finans kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan zirve, yeni iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlayacak.

AYNI ZİRVE EN SON 2019'DA DÜZENLENMİŞTİ

Zirveye en son 2019'da, 72 ülkeden 5 bin kişi katılmıştı.

Ana temanın "bilinçli tüketim" olarak belirlendiği zirvede, ortaklık finansmanı, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, tıp, spor, yaratıcı endüstriler, ihracatın geliştirilmesi, iş ve yatırımlar gibi konular da ele alınacak.

Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, konuyla ilgili değerlendirmesinde, zirvenin her yıl farklı gündemle toplandığını ifade etti.

Minullina, İslam dünyasıyla etkileşimin Rusya Federasyonu açısından yatırımları artırmak için umut verici olduğunu belirtti.

"RUSYA HELAL EXPO" SERGİSİ

Tataristan Cumhuriyeti himayesindeki etkinlik kapsamında ayrıca "Rusya Helal Expo" sergisi ve "Makine Yapımı Kümelenme Forumu" düzenlenecek.

MUHAFAZAKAR GİYİME YÖNELİK "MODEST FASHİON" DEFİLESİ

Ayrıca "İİT Ülkeleri Genç Girişimci Forumu" ile "Genç Diplomatlar Forumu", Sberbank sponsorluğunda İslami finansman araçlarının geliştirilmesine yönelik "Sbertalk" etkinliği, muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion" defilesi gerçekleştirilecek.