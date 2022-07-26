Rusya ve Türkiye tarımda ticaret hacmini artırıyor

Türkiye Tohumcular Birliği tarafından Türkiye'nin, ihracat açısından Avrupalı ülkelerin yerine geçebileceği ve 2021 yılında 23 milyon dolar olan ihracatı da hızla artırabileceği dile getirildi.

Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya ve Türkiye arasındaki tarımsal ticaret hacmi artış eğilimine girdi.

İHA'nın haberine göre, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, sektör için düzenlenen bir fuar dolayısı ile Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı ambargonun Türkiye’ye tarım alanında önemli bir ihracat fırsatı sağlayacağını söyledi.

"İhracat imkânlarımızı artırmanın gayreti içindeyiz"

Akcan, “Savaşın ardından Rusya’nın talebiyle ihracat imkânlarımızı artırmanın gayreti içindeyiz. Rusya’ya uygulanan ambargo tohum sektörü için de geçerli.” dedi.

"Stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz"

Savaş Akcan, “Dış ticaret verilerine baktığımızda ise sadece tohumda 185 milyon dolarlık ihracat, 208 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. 2011 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61, 2014’de yüzde 79, 2018’de yüzde 85 olmuştur. Birliğimizin dış ticaret rakamlarını tüm bitki üretim materyallerine göre değerlendirdiğimizde 2021 yılında ihracatımız 341 milyon dolar, ithalatımız ise 263 milyon dolardır. İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 130’dur. 2022 yılı tohum üretim hedefimiz 1,5 milyon tondur. Öte yandan stratejik tohumluklarda çok güçlüyüz.





"Ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüksek"

Örneğin buğdayda ülkemizin tohum üretiminin ihtiyacımızı karşılama oranı yüzde 97, mısırda yüzde 259, ayçiçeğinde yüzde 755, şekerpancarında yüzde 91, arpada yüzde 70’dir. Baklagillerde ise kuru fasulye, mercimek ve nohutta yüzde 100’ün üzerindedir. Türkiye’de 2021 yılında 502 bin tonu buğday, 140 bin tonu arpa, 448 bin tonu patates, 70 bin tonu mısır, 36 bin tonu ayçiçeği, 45bin tonu mercimek, 2 bin 800 tonu sebze grubu olmak üzere toplamda 1 milyon 324 bin ton tohum üretilmiştir.” ifadelerini kullandı.



