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- Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak
Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak
Ukrayna savaşı sonrası ekonomisi sarsılan Rusya, kendi tedbirlerini almaya başladı. Rusya'nın bu kapsamda şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdığı belirtildi.
- AA
- 01.03.2022 - 16:15
Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği ilk günden itibaren ekonomik yaptırımlar da beraberinde geldi. Yaptırımlar Rus ekonomisine ve yerli şirketlere zarar verdi.
ULUSAL REFAH FONU'NDAN 1 TRİLYON RUBLE AYRILDI
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.
Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.
FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 13,6 TRİLYON RUBLE
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.