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    Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak

    Ukrayna savaşı sonrası ekonomisi sarsılan Rusya, kendi tedbirlerini almaya başladı. Rusya'nın bu kapsamda şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdığı belirtildi.
    • AA
    • 01.03.2022 - 16:15
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    Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak

    Rusya’nın Ukrayna’ya girdiği ilk günden itibaren ekonomik yaptırımlar da beraberinde geldi. Yaptırımlar Rus ekonomisine ve yerli şirketlere zarar verdi.

    ULUSAL REFAH FONU'NDAN 1 TRİLYON RUBLE AYRILDI

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.

    Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.

    FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 13,6 TRİLYON RUBLE

    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.

    Rusya


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