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Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak

Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak

Ukrayna savaşı sonrası ekonomisi sarsılan Rusya, kendi tedbirlerini almaya başladı. Rusya'nın bu kapsamda şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdığı belirtildi.