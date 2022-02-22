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    Rusya'da borsa düşüşe geçti

    Rusya'da RTS endeksi, dün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 13,2 kayıpla 1.207,5 puandan tamamladı.
    • AA
    • 22.02.2022 - 09:56
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    Rusya'da borsa düşüşe geçti

    Rus piyasalarında kayıplar Donbas gerginliğiyle artıyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi ruble ve borsalar günü değer kayıplarıyla kapattı.

    DOLAR / RUBLE PARİTESİ YÜZDE 2,1 ARTTI

    Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 2,1 artarak 79 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 2,2 yükselişle 89,55'e çıktı.

    Moskova Borsası (MICEX), yüzde 10,5'e yakın değer kaybederek 3.036 puana, RTS endeksi de yüzde 13 azalarak 1.207 puana kadar geriledi.

    Rusya da borsa düşüşe geçti #1

    BUGÜNKÜ GELİŞMELER BEKLENİYOR

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı. Konsey yetkililerinin söz konusu tanıma kararını destekleyen açıklamalar yapmasının ardından Putin, bugün bir karar alınacağını söyledi.


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