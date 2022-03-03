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    Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak

    Ukranya'ya savaş açan Rusya, uygulanan yaptırımlar ülkenin ekonomisi sarsınca para biriminin değerini korumak için politikalar devreye sokmaya başladı.
    • AA
    • 03.03.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:15
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    Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak

    Rusya Merkez Bankası, yapılan ekonomik yaptırımlar sonucunda aldığı kararlardan birini açıkladı ve borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.

    BORSA ÜZERİNDEN DÖVİZ ALIMLARINDA YÜZDE 30 KOMİSYON ALINACAK

    Rusya Merkez Bankası'ndan alınan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, euro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.

    Ruble

    DOLAR/RUBLE PARİTESİ 106

    Dolar/ruble paritesi dünü yüzde 4,7 artışla 106 seviyesinden, euro/ruble paritesi de yüzde 2,6 yükselişle 115'ten kapatmıştı.

    Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.


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