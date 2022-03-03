- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
Ukranya'ya savaş açan Rusya, uygulanan yaptırımlar ülkenin ekonomisi sarsınca para biriminin değerini korumak için politikalar devreye sokmaya başladı.
- AA
- 03.03.2022 - 09:56
- Güncelleme : 03.03.2022 - 10:15
Rusya Merkez Bankası, yapılan ekonomik yaptırımlar sonucunda aldığı kararlardan birini açıkladı ve borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.
BORSA ÜZERİNDEN DÖVİZ ALIMLARINDA YÜZDE 30 KOMİSYON ALINACAK
Rusya Merkez Bankası'ndan alınan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, euro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.
DOLAR/RUBLE PARİTESİ 106
Dolar/ruble paritesi dünü yüzde 4,7 artışla 106 seviyesinden, euro/ruble paritesi de yüzde 2,6 yükselişle 115'ten kapatmıştı.
Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.