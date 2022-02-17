Rusya'da borsa ve ruble düşüşte

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorun tüm dünya ekonomilerini endişeye sevk ettiği gibi aynı zamanda Rusya ekonomisini de olumsuz etkiledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik, taraflardan biri olan Rusya'nın para birimi ve borsasına yansıyarak bedel ödetti.

Ukrayna’nın doğusunda artan gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve pay piyasaları düşüşe geçti. Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,5 değer kaybederek 3.560 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,4 azalarak 1.471 puana geriledi.

RUS RUBLESİ DEĞER KAYBETTİ

Dünkü kapanışa göre Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 1,3 ve euro karşısında da yüzde 1 değer kaybetti. Saat 12.20 itibarıyla Dolar/Rus rublesi paritesi 76,40'tan, euro/Rus rublesi paritesi ise 86,70'ten işlem görüyor.

SİLAHLI ÇATIŞMALAR YAŞANMASINA YÖNELİK İDDİALAR PİYASALARA OLUMSUZ YANSIDI

Analistler, Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddiaların piyasalar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.