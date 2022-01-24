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Rusya'da borsa ve ruble düşüyor
Rusya'nın dünya ülkeleri ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsasının haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdüğü bildirildi.
- AA
- 24.01.2022 - 12:27
Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik Rusya borsasına, ve para birimine olumsuz yansıdı.
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra, ABD’nin Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerini çekmesinin Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.
RUBLE DEĞER KAYBETTİ
Rus rublesi haftanın ilk gününde dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 77,7 seviyesine, euro karşısında da yüzde 0,1 düşerek 88’e geriledi.
RUSYA BORSASI GERİLEDİ
Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2,75 değer kaybederek 3.344 puana düşerken, RTS endeksi yüzde 3,3’ün üzerinde azalarak 1.355 puana kadar düştü.