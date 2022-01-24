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Rusya'da borsa ve ruble düşüyor

Rusya'da borsa ve ruble düşüyor

Rusya'nın dünya ülkeleri ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Rus rublesi ve borsasının haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdüğü bildirildi.