Rusya'da bundan sonraki süreçte işsizliğin artması bekleniyor

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın sarsılan ekonomisinin geldiği noktada şu anda sorun olmayan işsizlik konusunda ileride problem yaşamasından endişe ediliyor.

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın bedelini dış ticareti ile ödüyor. Bu etkenin Rusya'da ilerleyen aylarda işsizliği tehdit etmesi bekleniyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya’nın Yekateringburg şehrinde bölge yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Reşetnikov, ülkede işsizliğin yüzde 3,9 ile rekor düzeyde düşük seyrettiğini belirterek, “Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır.” şeklinde açıklama yaptı.

"Rus ekonomisindeki durum beklenenden daha iyi"

Rus ekonomisindeki durumun beklenenden daha iyi olduğunu anlatan Reşetnikov, “Haziranda özellikle tarım ve madencilik sektörleri ekonominin bel kemiğini oluşturdu. İç talebe yönelik sanayiler genel olarak daha çok özgüvene sahipler.” şeklinde konuştu.

"Küresel ihracat ve ithalat zincirleri ile ilgili sektörler baskı altında"

Küresel ihracat ve ithalat zincirlerine eklemli sektörlerin ise ciddi bir baskı altında olduklarına işaret eden Reşetnikov, “Toptan ticaret, nakliye ve inşaat sektörleri zarar gördü. Tüketici faaliyetleri ise düşük olmasına rağmen toparlanıyor.” dedi.

"Son iki ayın işsizlik rakamları rekor düzeyde düşük"

AA'nın haberine göre, Reşetnikov, son iki ayın işsizlik rakamlarının rekor düzeyde düşük olduğunu vurgulayarak, “İşsizlik yüzde 3,9’la tarihin en düşük seviyesinde. Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır.” ifadelerini kullandı.