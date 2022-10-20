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- Rusya'da bütçe açığı için fondan 1 trilyon ruble harcanacak
Rusya'da bütçe açığı için fondan 1 trilyon ruble harcanacak
Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da hükümet, ülkedeki bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan yaklaşık 16,2 milyar dolara denk gelen 1 trilyon ruble harcayacak.
- 20.10.2022 - 16:04
Girdiği savaş nedeni ile uğradığı yaptırımların etkisiyle ekonomik sorunlar yaşayan Rusya'da bütçe açığını kapatmak için yeni bir karar verildi.
Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble harcanacak
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan (yaklaşık 16,2 milyar dolar) 1 trilyon ruble ayrılacak.
Ulusal Refah Fonu'ndaki rezerv 10,8 trilyon ruble
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, eylülde 1 trilyon ruble azalarak 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilemişti.
Bütçenin 3 yıl daha açık vermesi bekleniyor
Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.