Haberler

Ekonomi Haberleri

Rusya'da bütçe açığı için fondan 1 trilyon ruble harcanacak

Rusya'da bütçe açığı için fondan 1 trilyon ruble harcanacak

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da hükümet, ülkedeki bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan yaklaşık 16,2 milyar dolara denk gelen 1 trilyon ruble harcayacak.