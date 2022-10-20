Petrol
93.4
1.07%
Euro
18.2274
0.30%
Dolar
18.5813
-0.08%
Altın
976.27
0.40%
Borsa
3913
0.84%
Bitcoin
361.800
0.22%
BTXN Coin
9.57
2.68%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Rusya'da bütçe açığı için fondan 1 trilyon ruble harcanacak

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da hükümet, ülkedeki bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan yaklaşık 16,2 milyar dolara denk gelen 1 trilyon ruble harcayacak.
    • 20.10.2022 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da bütçe açığı için fondan 1 trilyon ruble harcanacak

    Girdiği savaş nedeni ile uğradığı yaptırımların etkisiyle ekonomik sorunlar yaşayan Rusya'da bütçe açığını kapatmak için yeni bir karar verildi.

    Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble harcanacak

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan (yaklaşık 16,2 milyar dolar) 1 trilyon ruble ayrılacak.

    Ulusal Refah Fonu'ndaki rezerv 10,8 trilyon ruble

    Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, eylülde 1 trilyon ruble azalarak 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilemişti.

    Rusya

    Bütçenin 3 yıl daha açık vermesi bekleniyor

    Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.


    İyilik 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Bomba gibi bir bölüm geliyor!
    Medya

    İyilik 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Bomba gibi bir bölüm geliyor!

    Kemal Kılıçdaroğlu'na: ABD gezisi içi boş bir gezi
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu'na: ABD gezisi içi boş bir gezi

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir