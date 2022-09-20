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- Rusya'da bütçenin 2023'te 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
Rusya'da bütçenin 2023'te 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
- 20.09.2022 - 16:56
Ukrayna ile savaş halinde olun ve bu durumdan tüm ekonomisi etkilenen Rusya'nın bütçesi ile ilgil öngörü açıklandı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, bütçe açığının 2023’te 3 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşmesinin planlandığını aktardı.
Rusya'nın 2023-2025 bütçesi konuşuldu
Mişustin, başkent Moskova’daki toplantıda, Rus federal bütçesinin 2023 ila 2025 yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açık borçlanma ile aşılacak
AA'nın haberine göre gelecek yıl bütçe gelirlerinin 26 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Mişustin, “Bütçe açığı da GSYH’nin yüzde 2’sine denk gelen 3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşecek. Açığı önemli oranda borçlanmayla kapatmayı planlıyoruz.” dedi.
Mişustin, bütçe açığının 2024’te GSYH’nin yüzde 1,4, 2025’te ise yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.