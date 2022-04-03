Rusya'da doğalgazdan sonra başka ürünlere de Ruble ile satış geliyor

Rusya, ekonomik yaptırımlara karşılık olarak doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satacağını ilan etmesinin ardından bu uygulamayı başka ürünlere de taşıyacağını ilan etti.

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından ekonomik yaptırımlara maruz kalmış, borsası uzun süre kapalı kaymış ve para birimi ruble değer kaybetmişti. Rusya elindeki doğalgaz kozunu kullanarak dost olmayan ülkelere Rublae ile satış kozunu öne sürmüştü. Şimdi de doğalgazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor.

DOĞALGAZDAN SONRA BAŞKA İHRACAT ÜRÜNLERİNDE DE RUBLE İLE ÖDEME DÖNEMİ GELİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamalarda Rusya’nın, doğalgaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

"RUSYA'YA YÖNELİK EN KAPSAMLI YAPTIRIM UYGULAMASI"

Rusya’ya yönelik tarihin en kapsamlı yaptırımlarının uygulandığına işaret eden Peskov, “Bu, uluslararası ödemelerin bel kemiği olan dolar ve euroya olan güvenin erozyona uğramasıdır ve aşınma süreci hızlanıyor. Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek." dedi.

İHRACAT GELİRLERİNE EL KONULMAMASI İÇİN RUBLE İLE ÖDEME SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Peskov, Rusya’nın doğalgaz ihracatında elde ettiği gelirlere “el konulmaması” için rubleyle ödeme sistemine geçtiklerine işaret ederek, “Gelecekte bu sistemin başka mal gruplarına da uygulanacağından şüphem yok. Dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer alacak.” ifadelerini kullandı.

"RUSYA İÇİN TAM BİR İZOLASYON SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Rusya’nın tümüyle küresel izolasyonunun söz konusu olamayacağını aktaran Peskov, “Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz. Bu, modern dünyada teknolojik açıdan imkansızdır ve dünya, Avrupa'dan çok daha büyüktür. Rusya'nın kendisi de Avrupa'dan çok daha büyük. Ancak er ya da geç, denizaşırı yerlerde bulunan birileri (ABD) istese de istemese de diyalog kurmak zorunda kalacağız.” şeklinde konuştu.

"LONDRA SUÇLU VE HIRSIZLAR İÇİN CENNET HALİNE GELDİ"

Peskov, Londra’nın “suçlu ve hırsızlar” için bir cennet haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bir yerlerde para çalan kötü insanlar, son 20 yıldır Londra’da bir araya geliyor. Londra’da bu hırsızlara saygı gösteriyorlar ve onlar da çaldıkları paraları harcıyor. Bizim emniyet birimlerimizle bu insanların sınır dışı edilmesi için hiçbir şekilde iş birliği yapılmıyor. Orası suçlular için gerçek bir cennet.”