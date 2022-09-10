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Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşladı

Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşladı

Ukrayna ile savaş halinde olan ve bu nedenle ekonomik sorunlar yaşayan Rusya’da buna rağmen yıllık enflasyon ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e düştü.