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Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşladı
Ukrayna ile savaş halinde olan ve bu nedenle ekonomik sorunlar yaşayan Rusya’da buna rağmen yıllık enflasyon ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e düştü.
- 10.09.2022 - 08:40
- Güncelleme : 10.09.2022 - 09:08
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Rusya’da yıllık enflasyon yavaşlama göstererek, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e geriledi.
Gıda ürünlerinde yıllık yüzde 15,77 artış
Ayrıca veriler ülkede gıda ürünlerinin fiyatı ağustosta yıllık bazda yüzde 15,77 artış gösterdiğini belirledi.
Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 15,51 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,45 yükseldi.
2022 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12-15 arasında
AA'nın haberine göre, Rusya Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 12 ila yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.