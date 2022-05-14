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    Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların da etkisiyle ülkenin enflasyonu 20 yılın en yükseğini gördü.
    • 14.05.2022 - 11:42
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    Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

    Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon nisanda yüzde 17,83 olurken, gıda ürünlerinin fiyatı ise nisanda yüzde 20,5 artış gösterdi.

    Rusya'da enflasyon Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyede

    Rusya’da yıllık enflasyon nisanda yüzde 17,83 ile Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 20,2, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,9 yükseldi.

    AA'nın haberine göre, Rusya’da yıllık enflasyon da nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,69’dan Ocak 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,83’e çıktı.

    Rusya

    2022 enflasyon beklentisi yüzde 18-23 arasında

    Rusya Merkez Bankası, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 18 ila 23 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.


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