Rusya'da ihracat ödemelerinde rublenin payı doları yakaladı Yerli para biriminin ticaretteki payını artırmaya çalışan Rusya Merkez Bankası, ülkenin ihracat ödemelerinde rublenin payının doları yakaladığını ve euroyu da önemli oranda geçtiğini bildirdi.

AA

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından kendi para birimini kullanmak üzere başlattığı politikada başarılı oldu.

Rusya Merkez Bankası'nın "Finans Sektörü ve Araçları Görünümü" raporunda, Rusya'nın, Mayıs 2022'de dost olmayan ülkelere yönelik doğalgaz sevkiyatları için ödemeleri rubleyle almaya başladığı anımsatıldı.

"Ruble payı doların payını yakaladı ve euroyu da geçti"

Söz konusu adım sayesinde rublenin ihracattaki payının önemli oranda arttığı belirtilen açıklamada, "İhracatta ulusal para biriminin (ruble) payı yıl sonu itibarıyla yüzde 30'u geçerek doların payını yakaladı ve euroyu da önemli oranda geçti." denildi.

İhracatta dolar ve euronun payı toplamda yüzde 50'nın altına indi

İhracatta dolar ve euronun payının toplamda yüzde 50'nın altına indiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun Rusya'nın dış ticaretindeki genel yapıyı ve Rus şirketleri için ticarette var olmaya devam eden çeşitli riskleri yansıttığı kaydedildi.

Dost ülke para birimlerinin payları arttı

Açıklamada, şirketlerin ve vatandaşların, mevduatlarında yuan başta olmak üzere dost ülke para birimlerinin paylarını artırdıkları ancak dolar ve avronun payının düşmesine karşın yuana kıyasla hala önemli paya sahip oldukları vurgulandı.