Rusya’da iki yabancı şirkete kayyum atandı Rusya’da Danone Rusya ve Carlsberg’e ait Baltika şirketlerine ait ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandı.

AA

Rusya, Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında Avrupa ve ABD'nin yoğun yaptırımlarına maruz kaldı.

Rusya'nın, ekonomisini ayakta tutmak için aldığı tedbirler nedeni ile Avrupa ülkeleriyle ticari dengeleri değişikliğe uğradı.

Rusya bazı markalara kayyum atama uygulamasını gündeme soktu.

Şimdi de Rusya’da, Danone ve Carlsberg şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.

Kararı Vladimir Putin imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Danone Rusya ve Carlsberg’e ait Baltika şirketlerine kayyum atandı.

Kayyum kararlarının nedeni için Batılı ülkelerin “saldırgan” tutumları gösterildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.

Şirketlerin varlıklarını Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı yönetecek

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Alman Uniper ve Finli Fortum'a da kayyum atanmıştı

Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.