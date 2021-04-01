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Rusya'da imalat PMI mart ayında geriledi

Rusya'da imalat PMI mart ayında geriledi

Bugün küresel piyasaların odağında olan verilerden biri de Rusya'dan geldi. Rusya’da imalat sanayi PMI, martta 0,4 puan gerileyerek 51,1 puana indi.