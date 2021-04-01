- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Rusya'da imalat PMI mart ayında geriledi
Rusya'da imalat PMI mart ayında geriledi
Bugün küresel piyasaların odağında olan verilerden biri de Rusya'dan geldi. Rusya’da imalat sanayi PMI, martta 0,4 puan gerileyerek 51,1 puana indi.
- AA
- 01.04.2021 - 12:20
- Güncelleme : 01.04.2021 - 12:39
Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın mart ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI, martta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 51,1 puana geriledi.
“DÜŞÜK TÜKETİCİ TALEBİ YENİ SİPARİŞLERİ ETKİLEDİ”
IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Yüksek fiyatlar ve arz eksikliği üretimi sınırlandırırken, düşük tüketici talebi yeni siparişleri etkiledi. Küresel tedarik zincirlerindeki gerginlikler, üretim maliyetlerinde yine önemli artışlara neden oldu.” ifadelerini kullandı.